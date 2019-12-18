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17:23 18 Aralık 2019
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    Almanya'da fenomen Türk'e yasa dışı botokstan hapis cezası

    © Fotoğraf : Twitter/Bild
    Avrupa
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    Bochum'da izinsiz olarak kadınların dudaklarına ve yüzüne hyaluronik asit enjekte eden 27 yaşındaki Duygu Ö., 3 yıla yakın hapis cezası aldı. Duygu Ö.'nün yaptığı botoks iğneleri yüzünden çok sayıda kadının yüzü deforme oldu.

    Hürriyet'ten Ali Varlı'nın haberine göre, Duygu Ö. kendisini sosyal medya hesabı Instagram üzerinden alternatif tıpçı olarak tanıtmış ve Almanya genelinde bini aşkın kadının dudaklarına ve burun bölgesine hyaluronik asit enjekte ediyordu. 

    Otel odalarında ve evinde kabule ettiği kadınlardan ve genç kızlardan her işlem başına 350 ile 650 euro arasında para alan Duygu Ö., savcının iddiasına göre de bu yolla bir milyon 300 bin euro kazanç elde etti. 

    Türk ve Alman vatandaşı olan Duygu Ö.'nün dudaklarına ve burun bölgelerini şişirdiği çok sayıda kadının yüzü deforme oldu, bazı kadılarda bu işlem yüzünden kalıcı izler kaldı.

    'Hakkım olmadığını biliyordum ancak övgüler alıyordum'

    Savcının 'sağlık yasalarını ihlal etme', 'dolandırıcılık', 'vergi kaçırma' ve 'adam yaralama' suçlarından dava açtığı duygu Ö. mahkemede “Benim bunu yapma iznim ve hakkım olmadığını biliyordum. Ancak çok büyük övgüler alıyordum” dedi.

    Duygu Ö.'nün ailesi maliye ile anlaşıp 100 bin euro vergi ödediği için mahkeme de Duygu Ö.'nün cezasında indirime gitti ve sanığa 2 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Duygu Ö.'nün mahkemede göz yaşlarına hakim olmadığı görüldü. 

    Benzer suçu işleyen Duygu'nun 29 yaşındaki kuzeni Lara G. ise yaklaşık iki ay önce 4 yıl hapis cezası almıştı. Lara G.'nin maliye vergi ödemediği için cezasının yüksek olduğu belirtilmişti.

    Hem Lara G.'nin hem de Duygu Ö.'nün dudaklarına botoks yaptığı kadınların büyük bölümünün dudakları gereğinden fazla şişmiş, siyahlaşmış ve çukurlar oluşmuştu. Kimi kurbanlar da sosyal medya hesaplarında yayınladıkları videolarla kadınları ve genç kızları Duygu Ö. ve Lara G.'ye botoks yaptırmamaları konusunda uyarmıştı.

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    Ohne Worte. #larabeauty_s #larabeauty #juvederm #lippenaufspritzen #stuttgart #bonn #bochum #berlin #köln

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    Wie viele bereits mitbekommen haben hat larabeauty_s illegal und ohne Lizenz Mädchen über 18 als auch Minderjährigen Unterspritzungen in Clubs und Discos angeboten. Das Ergebnis seht ihr auf dem Bild! Verpfuschte Ergebnisse und alles ohne Erfahrungen oder medizinische Kenntnisse. Es gibt Fälle, in denen Spritzen mehrfach benutzt worden sind. Da sehr viele von ihrem Mann und ihrer Familie aufs Übelste bedroht werden, möchte ich eine Plattform bieten auf der wir alle Berichte, Erfahrungen, Bilder und Screenshots teilen. Unter den Posts könnt ihr euch gerne austauschen. Gepostet wird von mir natürlich alles anonym ! #larabeauty #larabeauty_s #stuttgart #bochum #nrw #hyaluronsäure #unterspritzungen #köln #bonn #karlsruhe #juvederm #lipsbylara

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    Etiketler:
    Alternatif tıp, fenomen, Botoks, Almanya
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