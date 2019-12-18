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19:01 18 Aralık 2019
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    Türk Akımı, Türkiye kıyılarına ulaştı

    Macaristan Dışişleri: ABD’nin TürkAkım’ı Rus projesi olarak değerlendirmesi haksızlık

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    Avrupa
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    Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, TürkAkım doğalgaz boru hattının sadece Rusya’nın çıkarları doğrultusunda gerçekleştirilen bir proje olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, bunun projeye katılan diğer ülkelere haksızlık olduğunu belirtti.

    ABD’nin eski Ukrayna Büyükelçisi John Herbst’in Rusya’nın enerji alanında Avrupa ülkelerine yarar sağlamayacak kendi çıkarlarını önde tuttuğu yönündeki açıklamasını yorumlayan Szijjarto, TürkAkım’ın sadece Rusya’nın çıkarları doğrultusunda gerçekleştirilen bir proje olarak görülmemesi gerektiğini, bunun projeye katılan diğer ülkelere haksızlık olduğunu ifade etti.

    RTVI televizyonuna konuşan Szijjarto, “TürkAkım’ın Rusya’nın baskın rol oynadığı bir proje olarak değerlendirilmesi doğru değil. Projede yer alan ülkelere bakalım, Rusya, NATO üyesi Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkesi Bulgaristan, AB’ye üye olmaya aday Sırbistan, AB ve NATO üyesi olan Macaristan. Projede yer alan ülkelerin çoğu NATO üyesi. (TürkAkım’ın) sadece bir Rus projesi olarak değerlendirilmesi haksızlık” diye konuştu.

    Szijjarto, kendisinin asıl ilgilendiği şeyin Macaristan’a gaz sevkiyatları sağlamak olduğunu vurguladı: “Bunu nasıl yapabilirim? Bu yeni güzergahın inşa edilmesi için Rusya, Türkiye, Bulgaristan ve Sırbistan’la görüşmeler yapıyorum. Enerji ile ilgili müzakerelerden sorumlu olan bir bakan olarak bu durumda neler yapabilirim? Gelecekteki gaz sevkiyatlarını Rusya ile müzakere edebilirim. Neden? Çünkü bunun dışında farklı olanaklar yok.”

    Macar bakan, “Biz (Orta Avrupa ülkeleri) gaz sevkiyatlarını sağlamalıyız, kendi güvenliğimizi sağlamalıyız ve Rusya ile diyalohg yürütmemiz gerektiği de ortada” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Rusya, TürkAkım, ABD, Macaristan
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