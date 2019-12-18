La Stampa: İtalya Dışişleri Bakanı, Serrac'dan Türkiye ile askeri işbirliğini dondurmasını istedi

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun geçen salı günü Libya'nın başkenti Trablus'ta UMH Başkanı Fayiz Serrac ile yaptığı görüşmenin detayları İtalyan basınında yer buldu.

La Stampa gazetesi, Di Maio'nun söz konusu ziyaretinin gerekçesini 'Türkiye'nin muhtemel askeri müdahalesini önlemek' ve 'UMH liderliğine, Ankara ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik mutabakat muhtırasını sonlandırma çağrısında bulunmak' olarak açıkladı.

Gazetenin haberinde Di Maido'nun UMH yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde net bir tavır sergilediği ve Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmaması gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

Gazete, Türkiye'nin olası askeri müdahalesinin, Libya krizi ile ilgili farklı tutumlar sergilemelerine rağmen Roma, Paris ve Berlin arasında 'ortak bir endişe' teşkil ettiğini belirtti.

Bakan Di Maio, Libya'dan dönüşünde yaptığı açıklamada, ülkeye Avrupa Birliği (AB) Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile birlikte yakın gelecekte bir ziyaret daha düzenleyebileceğini söyledi.