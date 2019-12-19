Estonyalı yetkililer Sputnik çalışanlarını ceza davalarıyla tehdit etti

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı basın servisinden yapılan açıklamada, Estonya Polis ve Sınır Koruma Kurulu’nun Sputnik Estonya çalışanlarını doğrudan ceza davalarıyla tehdit eden mektuplar gönderdiği ve Talinn’in bu eylemi, AB’nin Mart 2014’te Ukrayna’daki olaylara bağlı olarak bazı özel ve tüzel kişilere karşı yaptırım uygulanması kararına dayandırdığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nın hiçbir AB yaptırım listesinde bulunmadığını hatırlatmak isteriz. Estonya makamlarının eylemlerini keyfi hareket olarak değerlendiriyor ve BM, AGİT, Avrupa Konseyi, UNESCO ve AİHM gibi uluslararası kuruluşlara başvuruda bulunarak, son yıllarda benzeri görülmemiş bu ifade özgürlüğü ihlali davasına uygun bir değerlendirme yapmaları ve gazetecilerimizin mesleki faaliyetlerini yürütme hakkının güvence altına alınması için gerekli önlemleri almaları talebinde bulunacağız. Son aylarda güvenlik birimleri tarafından defalarca ifadeye çağrılan Sputnik Estonya çalışanları, ‘uyarılarak’ ajanstan ayrılmaları telkininde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.

Rossiya Segodnya İcra Direktörü Kirill Vışinskiy, Sputnik Estonya çalışanlarına yönelik tehditleri Rusya Devlet Başkanlığı Sivil Toplum ve İnsan Hakları Konseyi’ne götüreceğini belirterek şunları söyledi:

"Yarın, Rusya Devlet Başkanlığı Sivil Toplum ve İnsan Hakları Konseyi toplantısı olacak. Bu konuyu konseye sunacağım ve meslektaşlarımdan Estonyalı yetkililerin bu tür eylemlerine tepki vermelerini isteyeceğim. Bu eylemler, gazetecilere mesleği yasaklamaya yöneliktir. Bu siyasi bir sipariştir."

Estonya, Sputnik haber ajansı ve radyosunun bulunduğu tek Baltık ülkesi olarak öne çıkıyor. Toplam 35 kişiden oluşan personelinin 33'ü Estonya vatandaşı olan ajansın, Estonya bütçesine aylık vergi ödemeleri yaklaşık 30 bin euro.