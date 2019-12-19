Hırvatistan Cumhurbaşkanı, seçmenlerine Putin'in fotoğrafıyla hitap etti

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Golinda Grabar-Kitaroviç seçmenlerine hitap ettiği sahnenin arka fonunda Vladimir Putin ile çekildiği fotoğrafı kullandı. Gazeteci Dmitriy Smirnov, Grabar-Kitaroviç’in konuşmasının bir bölümünü Twitter’da yayınladı.

Gazeteci Smirnov paylaştığı görüntüyü, "Kolinda Grabar-Kitaroviç, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını Putin’le çekildiği fotoğrafla yürütüyor" mesajıyla paylaştı.

«У меня уже есть договоры с некоторыми странами, что хорваты поедут на обучение за границу и вернутся в Хорватию, и будут получать 8 тысяч евро»: Колинда Грабар-Киторович агитирует в ходе президентских выборов с помощью фотографий с Путиным pic.twitter.com/6V8WSglMZi — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 17, 2019

Oksjek şehrinde seçmenlerine hitap eden Grabar-Kitaroviç, Hırvatlara ayda sekiz bin euro maaş vaat etti.

Hırvatistan Devlet Seçim Komisyonu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak 11 adayın başvurusunu onayladı.

İlk turu 22 Aralık’ta yapılacak seçimlerde adayların hiçbiri oyların yarısından fazlasını alamadığı takdirde, 5 Ocak’ta ikinci tura gidilecek.