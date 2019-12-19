Rus Dışişleri: Sputnik Estonya’ya yönelik tehditler endişe verici

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sputnik Estonya çalışanlarına yönelik Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ile 1 Ocak’tan itibaren ilişkilerini kesmemeleri halinde ceza davalarıyla karşı karşıya kalabilecekleri tehdidinin endişe verici olduğu belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sputnik Estonya çalışanlarına yönelik Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ile 1 Ocak’tan itibaren ilişkilerini kesmemeleri halinde ceza davalarıyla karşı karşıya kalabilecekleri tehdidinin endişe verici olduğu belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “Sputnik Estonya haber ajansı ile ilgili durum endişe verici. Tallin, Rus basın kuruluşunun etkisiz hale getirilmesini bir prensip meselesi haline getirdiği açıkça görünüyor. Sputnik Estonya ofisi çalışanlarına polis ve güvenlik güçlerinden ceza davalarıyla karşılaşabilecekleri tehdidinin yöneltildiği mektuplar gönderiliyor” ifadeleri kullanıldı.

Rus Dışişleri, kabul edilemez ve demokrasiye aykırı olarak nitelendirdiği durumun, Estonya’nın basın ve fikir özgürlüğüne ilişkin sorumluluklarına uymadığını da kaydetti.

Bakanlık, uluslararası kuruluşlara konuyla ilgili tepki gösterme çağrısı da yaptı.

Simonyan’dan çağrı

Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ise çalışanların 1 Ocak’a kadar işlerinden ayrılmazlarsa hapis cezası için hazırlanmaları yönünde ültimatom verildiğini belirtti. Simonyan, Estonya Devlet Başkanı Kersti Kaljulaid’e gazetecilerin tutuklanmasına müsaade etmeme çağrısında bulundu.

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı basın servisinden yapılan açıklamada, Estonya Polis ve Sınır Koruma Kurulu’nun Sputnik Estonya çalışanlarını doğrudan ceza davalarıyla tehdit eden mektuplar gönderdiği belirtilmişti.