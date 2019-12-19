Ukrayna’da Donetsk ve Lugansk’ın özel statüsünün uzatılmasına ilişkin yasa yürürlüğe girdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin önceki gün imzaladığı kararnameden sonra, Donetsk ve Lugansk bölgelerinin belirli kısımlarında kendi kendini yönetme imkanı veren özel statünün uzatılmasına ilişkin yasa yürürlüğe girdi.

112 Ukraina sitesinin aktardığına göre, Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya liderlerinin geçen hafta Paris’te yaptıkları zirvedeki mutabakat maddelerinden biri olan Donetsk ve Lugansk’ın özel statüsünün uzatılmasına ilişkin yasa artık yürürlükte.

Yasa, 31 Aralık 2020'ye kadar uygulanacak.

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, Donbass’a özel statü veren yasayı 2014'te kabul etmişti. Başta yasanın üç yıl yürürlükte olmasına karar verilmişti, ancak daha sonra parlamentonun başka bir kararıyla uzatılmıştı.

Zelenskiy, özel statünün 2020 sonuna kadar uzatılmasına ilişkin yasayı önceki gün imzalamıştı.

Yasa, Donetsk ve Lugansk'a kendi polis güçlerini, savcılıklarını ve mahkemelerini kurma ve yerel seçimler yapma imkanı sunuyor.