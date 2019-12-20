Almanya'da iktidardaki CDU'ya 'neo-Nazi' suçlaması

The Telegraph'ın aktardığına göre, iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi saflarında bir neo-Nazinin yer aldığını bildirdi.
Suçlamaların merkezindeki ismin, CDU’nun Saksonya-Anhalt Eyalet Konseyi üyesi Robert Möritz olduğu belirtildi.
Möritz’in 2011 yılında Neonazi yürüyüşünün organizasyonuna yardım ettiği ileri sürüldü.
Yeşiller, gamalı haçın CDU'deki yerini sorunca parti lideri Annegret Kramp-Karrenbauer, "Her türlü sağcı aşırılığa karşı kararlı ve uzlaşmaz önlemler alıyoruz" açıklamada bulundu.
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