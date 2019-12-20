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16:38 20 Aralık 2019
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    Google'da 2019’un en çok arananları belli oldu

    Fransa'da Google'a 150 milyon euro para cezası

    © REUTERS / Dado Ruvic
    Avrupa
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    Google, 2017-2019 döneminde Avrupa Birliği tarafından çeşitli gerekçelerle 8.21 milyar euro para cezasına çarptırıldı.

    Fransız basınında yer alan haberlere göre Fransa Rekabet Kurumu, Google'un piyasadaki baskın konumunu kötüye kullandığını belirtti.

    ​Kurum, arama motorlarında reklamcılara yönelik rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle Google'a 150 milyon euro para cezası verdi.

    Google'ın Fransa Rekabet Kurumu'nun aldığı karara itiraz edeceği kaydedildi.

    Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), kullanıcıların kişisel verilerinin kullanımı hakkında yeterince açık şekilde bilgilendirmediği gerekçesiyle ocak ayında Google'e 50 milyon euro ceza kesmişti.

    Google 2 yılda 8.21 milyar euro ceza ödedi

    Google, 2017-2019 döneminde Avrupa Birliği tarafından çeşitli gerekçelerle 8.21 milyar euro para cezasına çarptırıldı.

    Facebook
    © REUTERS /
    'Google ve Facebook her veriyi topluyor'
    İnternet reklamcılığında dünyanın en fazla kazanan şirketlerinden olan Google, son 3 yılda Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımlar neticesinde 8.21 milyar euro para cezası ödedi.

    ‘Dijital pazarın yüzde 32.3'ünü elinde bulunduruyor’

    AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, küresel istatistik portalı Statista'nın verileri dikkate alındığında Google, dünya genelindeki dijital pazarın yüzde 32.3'ünü elinde bulunduruyor.

    ‘Geçen yıl 136.2 milyar dolarlık gelir elde etti’

    Şirketin paylaştığı mali tablolara göre de geçen yıl 136.2 milyar dolarlık gelir elde ederken, bunun yüzde 85.3'ünü reklam yoluyla sağladı. Şirket, bu yılın ilk 9 ayı için ise 97.2 milyar dolarlık reklam geliri açıkladı.

    Son zamanlarda, sağladığı gelirin yanı sıra rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ödediği cezalarla da gündeme gelen Google, özellikle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle milyar euro’larla ifade edilen cezalarla karşı karşıya kaldı.

    AB Rekabetten Sorumlu Komiseri Margrethe Vestager
    © REUTERS / Yves Herman
    AB'den Google'a 1.49 milyar euro ceza
    Google, 2016'da AB tarafından Android işletim sistemiyle piyasayı domine etmek ve rekabet kurallarına aykırı davranmakla suçlandı. AB, 2017'de şirkete internet alışverişlerinde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2.42 milyar euro, 2018'de Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4.3 milyar euro, bu yıl da internet reklamlarıyla ilgili hizmeti AdSense'in rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1.49 milyar euro olmak üzere toplam 8.21 milyar euro para cezasına çarptırıldı.

    Türkiye'de de cezalandırıldı

    Google
    © Fotoğraf : Pixabay
    TBD: Google ve Rekabet Kurumu anlaşma yolu bulacaktır
    Şirketin faaliyetleri, Rekabet Kurulu tarafından da mercek altına alınırken, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında 9 Şubat 2017'de soruşturma başlatıldı.

    Kurul, söz konusu ekonomik bütünlüğün "mobil işletim sistemi ile mobil uygulama ve hizmetlerinin sunumuna ilişkin davranışlarının ve cihaz üreticileriyle imzaladıkları sözleşmelerin, rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti"ne yönelik yürütülen soruşturmada 93 milyon lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

    Google, bu kararın ardından yaptığı açıklamada, "Rekabet Kurumu ile çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, bu çerçevede Türkiye'de, hızlı bir şekilde, kanunlarla uyumlu olarak çalışmanın önemine" işaret etti.

    Açıklamada, "İş ortaklarımızla temasa geçerek kendilerini Türkiye'de yeni çıkacak Android cihaz modellerini onaylamayı durdurmak zorunda olduğumuz doğrultusunda bilgilendirdik." ifadeleri kullanıldı.

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    Etiketler:
    Türkiye, Fransa, Rekabet Kurulu, AdSense, Android, Avrupa Birliği, Google
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