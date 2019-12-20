Fransa'da Google'a 150 milyon euro para cezası

Google, 2017-2019 döneminde Avrupa Birliği tarafından çeşitli gerekçelerle 8.21 milyar euro para cezasına çarptırıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Fransa Rekabet Kurumu, Google'un piyasadaki baskın konumunu kötüye kullandığını belirtti.

Google fined 150 million euros by France https://t.co/0nau3tlIdj pic.twitter.com/pKpsyuNW5S — Reuters World (@ReutersWorld) December 20, 2019

​Kurum, arama motorlarında reklamcılara yönelik rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle Google'a 150 milyon euro para cezası verdi.

Google'ın Fransa Rekabet Kurumu'nun aldığı karara itiraz edeceği kaydedildi.

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), kullanıcıların kişisel verilerinin kullanımı hakkında yeterince açık şekilde bilgilendirmediği gerekçesiyle ocak ayında Google'e 50 milyon euro ceza kesmişti.

Google 2 yılda 8.21 milyar euro ceza ödedi

Google, 2017-2019 döneminde Avrupa Birliği tarafından çeşitli gerekçelerle 8.21 milyar euro para cezasına çarptırıldı.

‘Dijital pazarın yüzde 32.3'ünü elinde bulunduruyor’

İnternet reklamcılığında dünyanın en fazla kazanan şirketlerinden olan Google, son 3 yılda Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımlar neticesinde 8.21 milyar euro para cezası ödedi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, küresel istatistik portalı Statista'nın verileri dikkate alındığında Google, dünya genelindeki dijital pazarın yüzde 32.3'ünü elinde bulunduruyor.

‘Geçen yıl 136.2 milyar dolarlık gelir elde etti’

Şirketin paylaştığı mali tablolara göre de geçen yıl 136.2 milyar dolarlık gelir elde ederken, bunun yüzde 85.3'ünü reklam yoluyla sağladı. Şirket, bu yılın ilk 9 ayı için ise 97.2 milyar dolarlık reklam geliri açıkladı.

Son zamanlarda, sağladığı gelirin yanı sıra rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ödediği cezalarla da gündeme gelen Google, özellikle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle milyar euro’larla ifade edilen cezalarla karşı karşıya kaldı.

Türkiye'de de cezalandırıldı

Google, 2016'da AB tarafından Android işletim sistemiyle piyasayı domine etmek ve rekabet kurallarına aykırı davranmakla suçlandı. AB, 2017'de şirkete internet alışverişlerinde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2.42 milyar euro, 2018'de Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4.3 milyar euro, bu yıl da internet reklamlarıyla ilgili hizmeti AdSense'in rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1.49 milyar euro olmak üzere toplam 8.21 milyar euro para cezasına çarptırıldı.

Şirketin faaliyetleri, Rekabet Kurulu tarafından da mercek altına alınırken, Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında 9 Şubat 2017'de soruşturma başlatıldı.

Kurul, söz konusu ekonomik bütünlüğün "mobil işletim sistemi ile mobil uygulama ve hizmetlerinin sunumuna ilişkin davranışlarının ve cihaz üreticileriyle imzaladıkları sözleşmelerin, rekabeti ihlal edip etmediğinin tespiti"ne yönelik yürütülen soruşturmada 93 milyon lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

Google, bu kararın ardından yaptığı açıklamada, "Rekabet Kurumu ile çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, bu çerçevede Türkiye'de, hızlı bir şekilde, kanunlarla uyumlu olarak çalışmanın önemine" işaret etti.

Açıklamada, "İş ortaklarımızla temasa geçerek kendilerini Türkiye'de yeni çıkacak Android cihaz modellerini onaylamayı durdurmak zorunda olduğumuz doğrultusunda bilgilendirdik." ifadeleri kullanıldı.