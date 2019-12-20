Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail'e soruşturma kararı

İsrail'in işlediği savaş suçlarına ilişkin soruşturma başlatmak istediğini duyuran Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda yaptığı açıklamada "Tüm güvenilir bilgilerin kapsamlı, bağımsız ve objektif bir değerlendirmesinin ardından soruşturma açılmasına ilişkin tüm kriterlerin karşılandığını" belirtti.

Savcı Fatou Bensouda, yaptığı açıklamada "Soruşturmanın adaletin çıkarlarına hizmet etmeyeceğine inanmak için önemli bir neden yoktur" ifadelerine yer verdi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na bağlı olan ülkelerdeki sosyal ve sivil hak savunucusu örgütlerin imzasıyla hazırlanan mektup UCM Başsavcısına sunulmuştu.