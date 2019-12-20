'Almanya'da aşırı sağcı AfD ciddi bir mali darboğaza girdi'

Almanya'da sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yasadışı bağışlar için kesilen cezaların ardından ciddi bir mali sıkıntıya girdiği iddia edildi.

Almanya'da aşırı sağcı ve göçmen karşıtı politikalarıyla öne çıkan Almanya için Alternatif (AfD) partisinin, nakit para talep eden mensuplarına verdiği yanıtta, son zamanlarda partiye yapılan 'yasadışı' bağışlar nedeniyle kesilen cezaların ardından mali darboğaza girildiğini belirttiği bildirildi.

AfD, yerel seçimler sırasında yasadışı kampanya fonları aldığı gerekçesiyle nisan ayında 400 bin eurodan fazla para cezasına çarptırıldı.

Yerel gazete RND tarafından ortaya çıkarılan bir e-postaya göre, AfD'nin hazine sorumlusu Klaus Fohrmann, parti mensuplarına cezaların ardından partiye yapılan özel bağışlarda ve devlet fonlarında kesinti yaşandığını bildirdi.

Yazdığı e-postada "Ciddi bir mali sıkıntı yaşıyoruz" diyen Fohrmann'ın, partinin yaklaşık 38 bin mensubundan 120 euroluk bir yıllık katkı daha istediği bilgisi verildi.

AfD sözcülerinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.