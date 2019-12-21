Yağış ve rüzgar İspanya'da 4, Portekiz'de 3 kişinin ölümüne neden oldu

Akdeniz'in batısında kötü hava şartları İspanya ve Portekiz’de can kayıplarına neden oldu. İspanya’da 3 kişi sele, bir kişi dev dalgalara kapıldı. Portekiz’de ise şiddetli yağış ve rüzgar 3 can aldı.

Portekiz ve İspanya'yı etkisi altına alan kötü hava şartları sebebiyle son iki günde 7 kişi hayatını kaybetti.

İspanya’nın kuzeyindeki Galisya ve Astruias bölgelerinde sele kapılan 3 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güneybatısındaki Punta Umbria plajında ise sörf yapan 68 yaşındaki bir Hollanda vatandaşı şiddetli rüzgarın etkisiyle oluşan dev dalgaların arasında boğularak can verdi.

Kötü hava şartlarından dolayı Galisya, Cantabria ve Asturias bölgelerinde çok sayıda yerleşim yerinde ev ve iş yerlerini su bastı, arabalar sürüklendi, ağaçlar devrildi, tren seferleri aksadı, yollar trafiğe kapandı.

Galisya bölgesinde açık alandaki tüm spor etkinliklerinin ertelendiği kaydedildi.

Diğer yandan, şiddetli yağış ve rüzgar Portekiz'de de 3 can aldı.

Sivil Koruma ekipleri, ülke genelinde son 48 saat içinde yaklaşık 7 bin olaya müdahale edilip yardım ulaştırıldığını, selden etkilenen 77 kişinin evlerinden tahliye edildiğini belirtti.

Kuzeydeki Porto kentindeki Douro nehrinde su seviyesinin 1,5 metre yükseldiği ve yetkililerin alarma geçtiği duyuruldu.