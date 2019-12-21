Eski Estonya Başbakanı, Sputnik üzerindeki baskılara karşı çıktı

Daha önce, Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’ndan yapılan açıklamada, Estonya Polis ve Sınır Koruma Kurulu’nun Sputnik Estonya çalışanlarını doğrudan ceza davalarıyla tehdit eden mektuplar gönderdiği ve Talinn’in bu eylemi, Avrupa Birliği'nin (AB) Mart 2014’te Ukrayna’daki olaylara bağlı olarak bazı özel ve tüzel kişilere karşı yaptırım uygulanması kararına dayandırdığı belirtilmişti.

2016 yılına kadar iktidardaki Estonya Merkez Partisi’nin başkanlığını yapan Savisaar, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Estonya’nın Sputnik kanalını kapatmak istediğinin doğru bir karar olmadığını düşünüyorum. Medya, hoşumuza gitmezse bile özgür olmalı. Estonya Merkez Partisi her zaman özgür basının yanında durdu. Bu diğer ülkeler gibi Rusya için de geçerli. Bu tür şeylere karşı sessiz kalamayız" ifadelerini kullandı.

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı daha önce, Estonya makamlarının eylemlerini keyfi olarak değerlendirdiklerini ve BM, AGİT, Avrupa Konseyi, UNESCO ve AİHM gibi uluslararası kuruluşlara başvuruda bulunarak, son yıllarda benzeri görülmemiş bu ifade özgürlüğü ihlali davasına uygun bir değerlendirme yapmaları ve gazetecilerin mesleki faaliyetlerini yürütme hakkının güvence altına alınmasını için gerekli önlemlerin alınması talebinde bulunacağını belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sputnik'in Estonya servisinin yayın yaptığı ülkede, çalışanlarının banka hesaplarına para transferi yapılmasının engellenmesi gibi baskılara maruz kalmalarına ilişkin olarak, Rusya devleti olarak, Sputnik çalışanlarına 'hangi ülkede gazetecilik yapıyor olurlarsa olsunlar destek vereceklerini' belirtti.

Ekim ayı sonunda, Rossiya Segodnya’dan Estonya’da bulunan bankalara yapılan havalelerin tümü dondurulmuş ve ajansın iletişime geçtiği diğer Estonya bankaları da havale işlemlerini yapmayı reddetmişti. Ayrıca, Talinn’deki Sputnik ofisinin mülk sahibi, kira sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.