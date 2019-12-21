Ukrayna’nın ABD Büyükelçisi Rusya’yı BM üzerinde gizli etki yapmakla suçladı

Ukrayna’nın yeni ABD Büyükelçisi Vladimir Yelçenko, Birleşmiş Miletler’de (BM) çalışan Rusların yarısının FSB’nin ‘gizli veya’ açık’ ajanı olduğunu iddia etti.

Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform’a konuşan Vladimir Yelçenko, “Rus kadrolar istihbarat servisleri ya da başka bir deyişle Rusya daimi temsilciliklerinde çalışıyorlar. Ben bunun BM içinde bir ajan ağı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın bu insanlar yardımıyla BM’nin çalışmalarına gizli bir şekilde etki ettiğini belirten Yelçenko, Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi üyesi olarak büyük bir otoriteye sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Ukraynalı diplomat, Venezüella, Nikaragua, Küba, Sudan, Myanmar, Kamboçya ve diğer bazı ülkelerin Rusya’nın yönlendirmesiyle hareket ettiklerini öne sürerek şunları söyledi:

“Bazıları ona saygı duyuyor, bazıları ise açık bir şekilde korkuyor. Rusya’yla uyumlu oy kullanan 20-23 ülke ona yüzde yüz bağımlı durumdalar.”

Bir süre önce ABD büyükelçisi olarak atanan Vladimir Yelçenko 2010-2015 yılları arasında Ukrayna’nın Rusya Büyükelçisi olarak görev yaptıktan sonra 2015 yılında Ukrayna’nın BM Daimi Temsilcisi olmuştu.