Ukrayna, ABD yardımıyla öldürücü silahlar almayı planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump daha önce Ukrayna’ya askeri yardımı da içeren 2020 savunma bütçesini imzalamıştı.

Zagorodniyuk kendi telegram kanalından, “ABD, gelecek yıl Ukrayna’ya 300 milyon dolar askeri yardım yapacak. Bu bize özellikle öldürücü silahlar, kıyı savunma füze sistemleri ve gemi karşıtı füzeler alma imkanı verecek” diye yazdı.