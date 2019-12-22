Ukrayna Dışişleri Bakanı Pristayko: Rusya'ya seyahatte getirilen kısıtlama, Kiev'e ek garantiler sağlayacak

Ukrayna hükümeti, Mart 2020'den itibaren vatandaşlarının Rusya sınırını yurtiçi pasaport ve kimlikle geçmesini yasaklayan bir karar aldı. Ukrayna Dışişleri, kararın Kiev'e ek garantiler sağlayacağını savundu.

Ukrayna Bakanlar Kurulu, Ukrayna vatandaşlarının Rusya'ya seyahatine ilişkin yeni bir karar aldı. Karar doğrultusunda Ukrayna vatandaşları, 1 Mart 2020'den itibaren Rusya'ya yalnızca yurtdışı pasaportlarıyla seyahat edebilecek.

Karara ilişkin açıklamalarda bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko, söz konusu kararın Kiev'e ek garantiler sağlayacağını öne sürdü.

'Sınır muhafızları, ülkeden kimin ve ne amaçla çıktığını daha hızlı şekilde tespit edebilecek'

Pristayko, "Yurtdışı pasaport çıkış, borçluların ve Ukrayna yasalarını ihlal edenlerin Rusya Federasyonu'na giderek sorumluluktan kaçmasını önleme imkanı sunuyor. Artık sınır muhafızları, ülkeden kimin ve ne amaçla çıktığını daha hızlı bir şekilde ve tam olarak tespit edebilecek" dedi.

Kiev, daha önce de Rusya sınırlarını geçiş kurallarını kısıtlamak istemişti. Eski Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, 16-60 yaş arasındaki Rus erkeklerin Ukrayna’ya girişinin yasaklanmasını istemişti. Bu kural Kasım-Aralık 2018’de uygulanmıştı. Aralık ayının sonlarında yasak kaldırılmıştı ve geçiş kontrolleri artırılmıştı.