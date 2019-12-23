Selanik'te Türkiye konsolosluk çalışanın aracı kundaklandı

Yunan Polisin verdiği bilgilere göre kimliği belirsiz bir grup saldırgan, Selanik kentinde Türk konsolosluk çalışanının aracını ateşe verdi. Olayda kimse yaralanmadı.

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Bu gün sabahın erken saatlerinde meydana gelen olayda soruşturma devam ederken, henüz kimse gözaltına alınmadı.

Yayımlanan videoda, park edilmiş bir arabanın yandığı görülürken itfaiye yangını söndürmeye çalışıyor. Yangın söndürüldükten sonra da arabanın arka tarafında aşırı hasarın oluştuğu gözlemlendi.

Kundaklama olayın arkasındaki sebepler henüz belli değil, ancak Atina ve Ankara arasında yıllardır süren Kıbrıs anlaşmazlığı nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik Libya mutabakatından sonra artmış durumda.