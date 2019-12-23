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16:46 23 Aralık 2019
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    Almanya: Yaklaşık 3 yıldır kayıp olan çocuk pedofili zanlısının dolabında tesadüfen bulundu

    © AFP 2019 / RONNY HARTMANN
    Avrupa
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    Almanya’da iki buçuk yıldır kayıp olan 15 yaşındaki bir genç, çocuk pornografisi nedeniyle şüphelenilen bir adamın evindeki dolapta tesadüfen bulundu.

    Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Recklinghausen kentinde yaşanan olayda, polis, çocuk pornosuna dair fotoğraflar yaydığından şüphelendiği 44 yaşındaki bir adamın evine yaptığı baskında iki buçuk yıl önce kaybolan, şu anda 15 yaşında olan genci buldu.

    Elektronik cihazları koklayabilen köpeklerle Cuma günü yapılan baskında, gardırobun kapısını açan polis ayakta durmakta zorlanan gençle karşılaştı.

    Yerel medya gencin kimliğini Marvin K. olarak açıkladı. Marvin’in tedavi için hastaneye kaldırıldığı, burada ayrıca psikolojik bir değerlendirmeye tabi tutulacağı belirtildi.

    Evdeki elektronik cihazlara el konulurken, şüpheli de ‘ciddi cinsel suçlar’ gerekçesiyle gözaltına alındı. Zanlıyla birlikte aynı evde yaşadığı belirtilen 77 yaşındaki babası da gözaltına alındı. Ancak baba daha sonra serbest bırakılırken zanlının gözaltı süresi uzatıldı.

    Polis, çocuğun uzun süredir dairede olduğuna dair işaretlerin bulunduğunu ancak ‘iradesinin dışında tutulduğunu’ gösteren bir kanıtın henüz olmadığını belirtti.

    Anne ‘neredeyse tanıyamayacaktım’ dedi

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    © AA / Aytaç Ünal
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    Ailesiyle yaşadığı sorunların ardından bir sığınma evine yerleşen Marvin’in kaybolduğu, 2017 yazında sosyal güvenlik görevlilerinin yaptığı bir ihbarla anlaşılmıştı.

    Polis baskının ardından oğlunu tekrar gören anne, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, onu neredeyse tanıyamadığını belirtti. Anne, oğlunun hâlâ kaybolduğu gün üzerinde bulunan kıyafetleri giydiğini belirtti.

    Anne, “Birlikte bulunduğu adam mutlaka onu manipüle etmiş olmalı. Ona yaptıklarını düşününce çıldıracak gibi oluyorum” dedi.

    Avusturya’daki vakaları hatırlattı

    Almanya’daki bu olay, Avusturya’da yaşanan benzer vakaları akıllara getirdi. Bunlardan biri olan Natascha Kampusch henüz 10 yaşındayken kendisini kaçıran Wolfgang Priklopil tarafından tam sekiz yıl boyunca esir tutulmuş, 2006 yılında kaçmayı başarmıştı.

    Bir diğeri olan Elizabeth Fritzl ise babası Josef Fritzl tarafından evlerinin bodrumunda 24 yıl boyunca esir tutulmuş ve tecavüze uğramıştı.

    Etiketler:
    Kayıp, Pedofili, Dolap, Çocuk pornografisi, Almanya
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