İngiltere Başbakanı Johnson'dan Rusya itirafı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'yla ilişkiler konusunda hata yaptığını itiraf etti.

The Spectator dergisine demeç veren İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'yla ilişkileri yeniden tesis etme konusundaki görüşünü değiştirdiğini belirtti.

Daha önce Rusya'yla yeniden ilişki kurmanın imkansız olduğunu düşündüğünü kaydeden Johnson, Rusya'yı İngiltere'nin faşizmle mücadelede aynı safta yer aldığı büyük bir ülke olarak niteledi.

Johson, "Hata yaptığım için çok ama çok üzgünüm" diye ekledi.

Johnson, Rusya'nın İngiltere'deki Brexit referandumunun sonuçlarına etki etmeye çalıştığına dair iddiaları reddetmişti.