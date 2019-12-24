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11:07 24 Aralık 2019
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    Kuzey Akım 2

    Hollanda Dışişleri Bakanı: ABD Hollanda'ya nereden enerji alacağını söyleyemez

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    Avrupa
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    Hollanda Dışişleri Bakanı Blok, ABD Başkanı Trump’ın aralarında Türkiye’ye yaptırım öngören savunma bütçe tasarısını onaylamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Stef Blok, “ABD de dahil hiçbir yabancı hükümet Hollanda’nın nereden enerji alacağını söyleyemez” dedi.

    Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok Hollanda Telegraaf gazetesine verdiği röportajda, ABD de dahil olmak üzere yabancı bir hükümetin Hollanda'ya enerji kaynaklarını nereden temin edeceğini söyleyebileceği bir senaryoyu eleştirdi.

    Blok Washington’ın Kuzey Akım-2'deki duruşu hakkında yorum yapması istendiğinde gazeteye şu yanıtı verdi:

    “Hollanda enerji kaynakları için bir ülkeye bağımlı olmamalıdır. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca LNG yani sıvılaştırılmış doğal gaz tedarik etmekten mutluluk duyar. Rotterdam'da büyük bir LNG terminali var. Tedarik tamam ancak başka bir ülke bize enerjimizi nereden alacağımızı söyleyemez."

    Rusya hakkında konuşan Stef Blok, ülkeye karşı yaptırımların gerekli olduğunu ancak ülkesinin Moskova ile normal bir ilişki kurmak istediğini söyledi.

    Blok'un açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta aralarında Kuzey Akım-2 ve Türk Akım boru hatlarını hedef alan yaptırımların da olduğu 2020 ülke savunma bütçesini imzalamasının ardından geldi.

    Trump savunma bütçesini imzaladıktan sonra Moskova, herhangi bir yaptırımdan bağımsız olarak boru hatları da dahil olmak üzere tüm ekonomik projelerine devam edeceğini söyledi.

    Almanya kararsız

    Bu arada, Kuzey Akım-2 için İsviçre merkezli bir şirket olan Allseas Grup S.A., proje ile ilgili tüm faaliyetleri durdurdu. Kuzey Akım-2'nin mali ortağı olan Almanya’daki Uniper, yaptırımlara rağmen boru hattının inşasının hızla tamamlanacağına inandığını açıkladı. Ayrıca, Alman Federal Denizcilik ve Hidrografik Ajansı (BSH) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kış aylarında Kuzey Akım-2 inşaatına izin verdiğini açıkladı.

    Yine de, Alman hükümetinin yardımcı sözcüsü Ulrike Demme, Berlin'in ABD'nin Kuzey Akım-2'ye karşı yaptırımlarına nasıl tepki vereceğine daha sonra karar vereceğini söyledi.

     

    Etiketler:
    Donald Trump, Hollanda, Türk Akımı, Türk Akım, Kuzey Akım-2, Kuzey Akım-2, Kuzey Akım 2
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