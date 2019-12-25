AB'den Suudi Arabistan'a 'Kaşıkçı' çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "AB, Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de İstanbul Suudi Konsolosluğu'nda öldürülmesinden sorumlu olan ve öldürülmesine karışan herkesin yargılanması ve kovuşturulmasının tam olarak yapılması ihtiyacını yinelemektedir. Bu, şeffaflık ilkeleri, hukukun üstünlüğü ve gerekli süreçlere dayanmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, açıklamada, idam cezasına prensip olarak karşı olunduğu vurgulandı.

Suudi Arabistan Başsavcılığı, İstanbul'daki konsolosluk binasında Ekim 2018'de vahşice öldürülen Suudi gazeteci Kaşıkçı davasında 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verildiğini açıklamıştı.