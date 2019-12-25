Papa'dan geleneksel Noel mesajı: Tanrı hepimizi seviyor, en kötü olanımızı bile

Noel ayininin ertesinde geleneksel Noel hitabını yapan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, “Tanrı hepimizi seviyor, en kötü olanımızı bile" mesajını verdi.

Vatikan'da Aziz Petrus Bazilikası'nda Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in yönettiği Noel ayini yapıldı. Ayinin ertesinde, Aziz Petrus Meydanı’na bakan locasından geleneksel Noel mesajı olan ‘Urbi et Orbi’ (Roma ve dünyaya) hitabını yapan Papa, "Tanrı hepimizi seviyor, en kötü olanımızı bile" mesajını paylaştı.

Papa, "Noel bize Tanrı'nın hepimizi, en kötümüzü bile sevmeye devam ettiğini hatırlatıyor. Bana, sana, her birimize, bugün diyor ki: 'Seni seviyorum ve seni her zaman seveceğim, çünkü benim gözümde değerlisin” ifadelerini kullandı.

BBC Roma muhabiri Mark Lowen, bu ifadelerin kilise çatısı altında yaşanan cinsel istismar skandallarına referans olarak yorumlanabileceğini söyledi.

Barış ve güvenlik çağrısı

Papa konuşmasında uluslararası topluma Suriye ve Ortadoğu’da barış ve güvenliği sağlama çağrısında bulundu, Noel’in ve yeni yılın Suriye halkına huzur getirmesini diledi.

Lübnan’daki olaylara değinen da Papa, desteğini belirttiği Lübnan halkının içinde bulunduğu krizden ‘uyumlu bir arada yaşama’ taahhüdünü yeniden keşfederek çıkabileceğini ifade etti.

Göçmenler için dua ediyor

İsa peygamberin doğduğu kutsal toprakların barış, güvenlik ve refah beklentisi içinde olduğunu dile getiren Papa, toplumsal gerilimlerin yaşandığı Irak’ı, özellikle de ciddi insani krizden geçen Yemen'i ve Yemenli çocukları düşündüğünü söyledi.

Papa, ayrıca göçmenler için dua ettiğini belirterek, "Onları, mezarları haline gelen çöllere ve denizlere gitmeye zorlamak adaletsizliktir" ifadelerini kullandı.