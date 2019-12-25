Zelenskiy, Rusya'dan elektrik ithalatını yasaklayan yasayı imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, "Ukrayna Bakanlar Kurulu ülkenin birleşik enerji siteminde meydana gelebilecek acil durumların önüne geçebilmek için belirli bir süre için bu yasağı iptal etme hakkına sahiptir" ifadelerine yer verildi.

Yasa ayrıca, piyasa fiyatlarında büyük dalgalanmalar olması durumunda, Enerji ve Altyapı Alanında Devlet Düzenleme Ulusal Komisyonu'nun fiyat sınırlarını bir gün önceden belirleyebileceğini öngörüyor.

Kiev, 2015 yılında Rusya'dan elektrik alımını durdurdu. Eylül 2019’'da Ukrayna parlamentosunun alt kanadı Rada, ikili anlaşmalar kapsamında Rusya ve Belarus’tan elektrik ithalatı yapılmasına izin verdi. Ekim ayında Rusya’dan elektrik ithal edilmeye başlandı.

Ukrayna’da elektrik piyasasının yeni modeli 1 temmuz’da çalışmaya başladı. Devlet tek alıcı ve satıcı konumundan çıktı ve fiyatlar bağımsız hale geldi.