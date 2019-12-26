Fransa'nın Besançon kentinde silahlı saldırı: En az 3 yaralı

Fransa'nın Besançon kentinin Planoise bölgesinde silahlı saldırı meydana geldi. L'Est Républicain gazetesine göre, bölge sakinleri tarafından yaklaşık 30 el silah sesi duyuldu.

Olay yerine acil servislerin geldiğini belirten gazete, en az 3 kişinin yaralandığını, 1'nin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Yaşananlara dair paylaşım yapan bir sosyal medya kullanıcısı, "İnsanların havai fişeklerle Noel'i kutladığını sandım" ifadelerini kullandı.

🔵🇫🇷 #URGENT - Une fusillade a éclaté ce mercredi soir dans le quartier de la Planoise à #Besançon (#Doubs). Au moins trois blessés sont à déplorer, selon un bilan provisoire. La piste du règlement de comptes lié au trafic de drogue est privilégiée. pic.twitter.com/IvawLkhIPX — Yohann En Marche 🚶 (@YohannEnMarche) December 25, 2019

Edimilen bilgiye göre saldırı, Planoise bölgesinin rue de Fribourg mahallesinde meydana geldi.

Diğer yandan bölgeye çok sayıda polis sevk edildiği bilgisi verildi. Bölge sakinlerinden biri, L'Est Républicain'a yaptığı açıklamada saldırganlardan birini el bombası attığını gördüklerini kaydetti.