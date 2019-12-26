Kayıt
11:50 26 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Norveç kraliyet ailesi ile Ari Behn

    Oyuncu Kevin Spacey'yi tacizle suçlamıştı: Norveç Prensesi'nin eski eşi Behn intihar etti

    © AFP 2019 / Aserud, Lise / NTB SCANPIX
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104091/74/1040917406.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/avrupa/201912261040917490-norvec-kralinin-eski-damadi-ve-kevin-spaceyyi-kendisini-tacizle-suclayan-behn-intihar-etti/

    Norveç Prensesi Martha Louise'in eski eşi olan yazar Ari Behn 47 yaşında intihar etti. Behn ünlü oyuncu Kevin Spacey'yi tacizle suçlamasıyla gündeme gelmişti.

    Norveç medyasına konuşan Behn'in menajeri Geir Hakonsund, yazarın Noel Günü'nde intihar ettiğini belirterek, “Biz, Ari Behn'e yakın olanlar olarak, bugün kendisinin yaşamını sonlandırdığını size bildirmek zorunda olmamız kalbimizde büyük bir keder oluşturdu. Gelecek zamanlarda özel hayatımıza saygı gösterilmesini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    Norveç Kralı Harald da “Kraliçe ve ben, Ari Behn'ın ölüm mesajını aldık. Onu tanıdığımız için minnettarız ve torunlarımızın sevgili babaları için yas tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

    Behn'in ölümüyle ilgili daha fazla detay verilmedi. 

    2002 yılında Norveç Kralı Harald'ın kızı Prenses Martha Louise ile evlenen Behn, halktan biri olduğu için Kraliyet ailesinden tarafından kendisine herhangi bir unvan verilmemişti.

    Ari Behn
    © Fotoğraf : Twitter screenshot
    Ari Behn

    Kraliyet ailesinde bir ilk

    Maud, Leah ve Emma adlı üç çocukları olan çift, 2016 yılında yollarını ayırmış, bir yıl sonra ise resmen boşanmıştı. Bu olay kraliyet ailesinde bir ilk olarak tarihe geçmişti.

    Behn ve Martha Louise'in ilk kızı Maud Angelica 2003'te, ikinci kızları Leah Isadora 2005'te üçüncü kızları da Emma Tallulah'da 2008’de doğmuştu.

    Kevin Spacey
    © REUTERS / Eduardo Munoz
    Aktör Spacey'ye 20 kişiden 'uygunsuz davranış' suçlaması
    'Sad as Hell' adında bir kısa öykü koleksiyonu kitabıyla tanınan Behn, bir sanatçı ve oyun yazarı olarak da başarı elde etmişti.

    Behn, Spacey'yi, 10 yıl önce düzenlenen bir Nober Barış Ödülü konserinden sonra kendisine uygunsuz bir şekilde dokunmakla suçlamıştı.

    ‘Elini masanın altından sokup testislerimi kavradı’

    Spacey'yle yaşadığı olayı anlatan Benh "Harika bir sohbetimiz oldu. Sonra hemen yanıma oturdu. Beş dakika sonra 'dışarı çıkıp sigara içelim' dedi. Sonra elini masanın altından sokup testislerimi kavradı" diye konuşmuştu.

    Spacey'yi "Hmm..Belki sonra" diyerek uzaklaştırdığını söyleyen Behn, "O zamanlar saçlarım siyahtı, 10 yıl daha ufaktım ve tam da tipiydim" diye de eklemişti.

    İlgili konular:

    Kevin Spacey'yi cinsel tacizle suçlayan masaj terapisti dava başlamadan yaşamını yitirdi
    Kevin Spacey tacizden hakim karşısına çıkacak
    Kevin Spacey 'cinsel taciz' suçlamasıyla mahkemeye çıktı
    Etiketler:
    Taciz, intihar, Ari Behn, Kevin Spacey, Martha Louise, Norveç
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rus kadın hokey yıldızları 2020 takvimi için çiçeklere büründü
    Rus kadın hokey yıldızları 2020 takvimi için çiçeklere büründü
    Karikatür
    ABD borsaları tarihi rekorları yeniledi
    İnfografik
    NATO ülkelerinin askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet