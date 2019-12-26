AB'den İngiltere'ye 'aşk mektubu': Sen ayrılmaya karar verdin ve bu benim kalbimi kırıyor

İngilizler için düğüme dönen Brexit süreci, Avrupa Birliği yetkililerini de ‘şaşırttı’. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, bir aşk mektubu kaleme alarak İngilizlere “Sen ayrılmaya karar verdin. Bu benim kalbimi kırıyor ama karara saygı duyuyorum” diye seslendi.

İngiltere parlamentosunun Brexit anlaşmasını onaylamasıyla 31 Ocak’ta Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış kesinlik kazanırken birlikten ilginç itirazlar da yükseliyor.

Brexit’e karşı olduğunu İngiltere’ye bir ‘aşk mektubu’ yazarak dile getiren Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, İngiliz Guardian gazetesi aracılığıyla sevgisinin ve kalp kırıklığını dile getirdi.

'Aile bağları asla gerçekten kopmaz’

Timmermans, ‘Britanya’ya aşk mektubum: Aile bağları asla gerçekten kopmaz’ başlıklı mektubunda şu ifadelere yer verdi; “Seni şimdi tanıyorum ve seni seviyorum. Sen olduğun için ve bana verdiklerin için. Ben eski bir sevgili gibiyim. Senin güçlü ve zayıf yönlerini biliyorum. Sen ayrılmaya karar verdin. Bu benim kalbimi kırıyor ama karara saygı duyuyorum.”

Mektuba, “Biz bir yere gitmiyoruz ve siz geri döndüğünüzde her zaman hoş karşılanacaksınız” sözleriyle son verildi.

Başbakan Boris Johnson, İngiltere’yi ‘ne olursa olsun 31 Ocak’ta AB’den çıkarma’ sözüyle erken genel seçimlerde açık ara bir zafer elde etti. İngiltere parlamentosu da Brexit anlaşmasını 234'e 358 oyla onayladı.

Frans Timmermans ayrıca eski İngiltere Başbakanı David Cameron’ın 2016 yılında AB üyeliğini referanduma götürme kararını de ‘hata’ olarak niteledi.

Timmermans, “Meseleyi zorlamak gerekli miydi? Hiç değil ama yaptınız. Üzücü olan şey şu ki, bunun sizi incittiğini görüyorum ve daha fazlasının geleceğinden korkuyorum” dedi.