İngiliz Kraliyet Ailesi, Noel kutlamaları kapsamında eski askerlere puding ikram etti.
Pudingi Kraliçe Elizabeth, Veliaht Prens Charles, tahtın ikinci sırasındaki Prens William ve tahtın üçüncü sırasındaki oğlu Prens George hazırladı.
Pudingi karıştırma görevi, Prens George’a verildi.
Kraliçe Elizabeth'in, etkinlik için özellikle tahtın ilk 3 sırasındaki prenslerin yanında olmasını istediği bildirildi.
Prens George, İngiltere Kraliçesi Elizabeth ile Noel pudingi yaptı https://t.co/At1ZXv104a pic.twitter.com/TUVRcidDIt— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 26, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)