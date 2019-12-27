Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: NATO içinde çok sayıda çatlak var

Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, NATO içinde daha da derin hale gelen çok sayıda çatlak olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in devlet yönetiminde göreve gelmesinin 20. yıldönümü vesilesiyle Rus lideri uzun yıllardır tanıyan üst düzey siyasetçilerle gerçekleştirilen özel röportaj projesi kapsamında Sputnik'e demeç veren Kneissl, NATO ülkeleri arasında çatlaklardan söz etti.

Kneissl, "İttifaklar, belirli bir dönemde çıkarlara yanıt veriyor ancak çıkarlar ortadan kalkınca organizasyonun gerekliliğiyle ilgili soru işaretleri doğuyor. Ben NATO'da bu sorunun uzun yıllardır sorulduğunu düşünüyorum. 2002-2003 yıllarına, Irak'taki savaşın başlarına dönersek, bu savaştan kısa süre önce NATO çökmeye yakındı. NATO içinde o dönemden bu güne giderek daha da derinleşen çok sayıda çatlak mevcut. Şu anda bu, sadece Türkiye'yle ilgili değil" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasını da değerlendiren Kneissl, "Beyin ölümünün, ölmekten daha kötü olduğunu düşünüyorum. Macron'un sözleri, NATO'nun yaşlandığını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerinden daha ağır" ifadelerini kullandı.