Almanya, Ukrayna'nın askeri yardım talebini geri çevirdi

RND haber portalına konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko, "Almanya'nın ülkemize sağladığı finansal yardımdan ve hükümetimize verdiği politik destekten dolayı minnettarız. Ancak maalesef askeri yardım başvurumuz reddedildi" dedi.

Bakan, askeri yardım için başvurunun ne zaman yapıldığını söylemedi.

Almanya'nın bu konudaki pozisyonu değiştireceği umudunu dile getiren Pristayko, ülkelerinin 'hayatta kalma' mücadelesi verdiğini belirterek, Berlin ve Avrupa Birliği'nin (AB) Kiev için çok şey yaptığını, ama bunun yeterli olmadığını söyledi.