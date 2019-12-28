Donetsk: Donbass’ta yarın Kiev ile rehin takası yapılacak

Ukrayna’da hükümet ve ülkenin doğusundaki Donetsk ile Lugansk’ta denetimi ellerinde tutan bağımsızlık yanlısı milisler rehin takası üstünde anlaştı. Takasın yarın gerçekleşmesi bekleniyor.

Donetsk yönetiminin sözcüsü Daria Morozova, “Kiev ve Donbass bu pazar, yani 29 Aralık’ta rehine takası yapılmasına ilişkin bir anlaşmaya varmıştır” açıklamasını yaptı.

Morozova, Donbass bölgesinde yer alan Donetsk ile Lugansk’ın 87 rehineyi teslim alacağını, ellerindeki 55 rehineyi de Kiev’e vereceklerini söyledi. Ancak takas edilecek kişilerin içlerinde kimlerin bulunduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Takasın Donetsk bölgesinde bulunan Gorlivka kasabası yakınlarında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Bunun yanında Kiev’deki hükümetin temsilcileri takasın gerçekleşeceğine dair bir doğrulama ya da yalanlama yapmış değil. Ukrayna güvenlik servisi SBU’nun sözcüsü Olena Guitlianska AFP’ye demecinde bu konu hakkında yorum yapmayacaklarını söyledi.

Gorlivka yakınlarında yarın yapılması beklenen rehin değiş tokuşu Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna liderlerinin bu ay Paris’te gerçekleştirdikleri zirveyi izleyecek. Dört ülkenin liderleri Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalara son verilmesi için üç yıldır bir araya gelmiyordu.

Ancak mayıs ayında Ukrayna’nın liderliğine Vladimir Zelenskiy’in gelmesi görüşmelerin önünü açmıştı. Zirvenin gerçekleşebilmesi için Kiev güçleri ve Donbass’taki milisler temas hattından güçlerini kısmi olarak geri çekmişti.