Türkiye'den sınır dışı edilen YTS, Hollanda'da gözaltına alındı

Hollanda Savcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'den Türkiye'ye geçen ve sınır dışı edilen bir kadın savaşçının cumartesi akşamı Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, 2013 yılında Suriye'ye giden 28 yaşındaki kadının 4 yaşında çocuğu ile birlikte 30 Ekim 2019'da Hollanda'nın Ankara Başkonsolosluğu’na başvurduğu ifade edildi.

Kadın ile birlikte seyahat eden çocuğun Çocuk Esirgeme Kurumu’na sevk edildiği kaydedildi.