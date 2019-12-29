Kiev ve Donbass arasında 2017’den bu yana ilk mahkum takası başladı

Ukrayna ve Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri arasında mahkum takası başladı. Bu, taraflar arasında 2017’den beri yürütülen ilk mahkum takası.

Kiev’le Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri arasında Donbass’ta mahkum takası başladı.

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Ombudsmanı Daria Morozova, Donetsk’in listesindeki 22 kişinin takas edilmeyi reddettiğini ve Kiev kontrolündeki bölgede kalmak istediğini belirtti.

Henüz kaç mahkumun takas edileceği belirsiz olsa da Morozova, “Ukrayna tarafına 55 kişiyi vermeye hazırız, onlar da 87 kişiyi vermeye hazır. Ancak nihai sayı teyit sonuçlarına göre belli olacak” bilgisini verdi.

Ukrayna Ombudsmanı Lyudmila Denisova da Telegram’da takasın başladığını doğrulayarak, “Uzun zamandır beklenen mahkum takas süreci Donetsk bölgesindeki Mayorska kontrol noktasında başladı. Bizim çocuklar yurtlarına dönüyorlar” dedi.

Diğer yandan AFP muhabirinin aktardığına göre, taraflar bugün sabahın erken saatlerinde takas için hazırlanmaya başladı. DHC’nin 10 kilometre uzağındaki Odradivka köyüne araçlar geldi.

Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) yetkilisi Olga Kobtseva, takas kapsamında 25 kişiyi Kiev’e verdiklerini söyledi. Kobtseva’ya göre, Kiev de 63 kişiyi kendilerine teslim etti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı da LHC’den ilk 25 kişinin iadesinin gerçekleştiğini doğruladı.

Putin ve Zelenskiy görüşmüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 9 Aralık’ta Paris’te ilk yüzyüze görüşmelerini gerçekleştirmiş ve Donbass’taki gerginliğin azaltılması için bazı tedbirler üzerinde anlaşmıştı. Taraflar arasında 2017 yılından beri ilk kez takas gerçekleştiriyor. Takas, DHC kontrolündeki Horlivka kentinde yürütülüyor.



