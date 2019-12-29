Wilders'den şipşak Hz. Muhammed karikatürü yarışması

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, cumartesi akşamı Twitter'da açıklama yapıp, Pakistan hükümetinin kendisini ölümle tehdit eden vaiz Hadim Hüseyin Rizvi'yi tutuklamayı reddetmesi nedeniyle Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışması düzenlediğini duyurdu.

Hollanda bu konuda yeterli baskıyı yapmadığı için düşünce özgürlüğünün savunulmasına dikkati çekmek amacıyla Muhammed Peygamber konulu yarışmayı tekrarladığını dile getiren Wilders, "Muhammed ile ilgili çizdiğiniz karikatürleri bana gönderin" çağrısında bulunarak "İfade özgürlüğü şiddet ve İslami fetvalara galebe çalmalı" dedi.

Aşırı sağcı lider, yarışma kararının uluslararası haber ajansları tarafından kısa süre içinde duyurulmasının ardından, düşünce özgürlüğü konusundaki mücadelesinin geniş kesimlerce duyulduğu gerekçesiyle birkaç saat sonra yarışmasının sonucunu açıkladı.

Wilders, pazar sabahı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, daha önce düzenlediği yarışmaya gönderilen bir karikatürü birinci sıfatıyla yayımladı ve çizerine 10 bin euro ödül verileceğini duyurdu.

Hollandalı siyasi, sakalında kırmızı leke bulunan siyah beyaz bir erkek sureti görseli paylaşarak "Yarışma sona erdi. Kazanan bu karikatür oldu. 4 saat içinde anonsumu ANP, Reuters ve bazı haber ajansları paylaştı. Sebebini belirteyim. Çünkü fetva cezalandırılamadı ve ifade özgürlüğü savunulmadı. Korkaklık açığa çıktı. Görev tamamlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Yarışmayı kazanan çizerin adı güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı.

Wilders'in Hz. Muhammed karikatürü yayımlaması, genelde nettaşlar tarafından 'provokasyon' olarak nitelenerek kınandı.

I am sorry that I am Dutch because of this guy.



He is a racist and very provocative. Unfortunately a lot of the Dutch belief the thing he tells them and I must say that the terrorist attacks aren’t helping their case — Michel Willekes (@MichelWillekes) December 28, 2019

Unnecessary hate and provocation... — jack sommer (@jacksommer2) December 29, 2019

Charlie Hebdo 2.0 is coming? 😃 — Mo Jama (@ShukeJ) December 29, 2019

2018 sonbaharında Hollanda Parlamentosu'nda düzenleyeceğini duyurduğu Muhammed Peygamber konulu karikatür yarışmasını istihbarat birimlerinin uyarısı üzerine iptal etmiş olan PVV lideri, bu yarışma kararı nedeniyle çok sayıda tehdit aldığını belirtmişti.

Yarışmaya tepki olarak Wilders'e suikast düzenlemek için Hollanda'ya gelen, 27 yaşındaki Pakistanlı Junaid I., Lahey İstasyonu'nda gözaltına alınmıştı.

Junaid I., kasımda, ölümle tehdit ve düşünce özgürlüğüne saldırı suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İslam ve Türkiye karşıtlığıyla tanınan 56 yaşındaki Wilders, Hollanda parlamentosunda 20 yılı aşkın süredir görev yapıyır ve 2006 yılında kurduğu PVV ile meclisteki en büyük muhalefet kanadının lideri durumunda.