Onur Listesi’ndeki isimlerin adres bilgilerini yayımlayan İngiliz hükümeti özür diledi

İngiliz hükümeti 2020 yılının Onur Listesi'nde yer alan 1097 kişinin adres bilgilerini internette yayımladı. Yaşananların ardından 'etkilenen herkesten' özür dileyen hükümet, soruşturma başlattı.

Kıdemli polis memurlarının ve politikacıların bilgilerini içeren dosya cuma akşamı resmi web sitesine yüklendi ve ertesi gün siteden kaldırıldı. İngiliz Kabine Ofisi BBC'ye bunun nasıl olduğunun araştırıldığını söyledi.

İngiliz hükümeti tarafından yanlışlıkla yayımlanan adresler arasında Sir Elton John ve eski savcılık müdürü Alison Saunders da yer alıyor. Ayrıca 1.097 kişilik listede, kriket oyuncusu Ben Stokes, eski Muhafazakar Parti lideri Iain Duncan Smith, TV aşçısı Nadiya Hussain ve eski Ofcom patronu Sharon White gibi yüksek mevkili isimler de bulunuyor.

Veri ihlali, gizlilik kampanyası grubu olarak tanımlanan Big Brother Watch tarafından 'saçma ve affedilemez' olarak tanımlandı. Konuyla ilgili Big Brother Watch direktörü Silkie Carlo şunları söyledi:

"Hükümetin veri koruma konusunda temel bir kavrayışa sahip olmadığını ve yüksek mevkii sahibi isimlerin bu nedenle risk altına girdiğini görmek son derece endişe verici. Özellikle hükümetin geçen yıl kabul ettiği yeni Veri Koruma Yasası göz önüne alındığında saçma ve affedilemez bir hata. Açıkça kurallara uymuyor.”

© REUTERS / İngiltere'de Onur Listesi yeni yılda ve Kraliçe 2. Elizabeth'in doğum gününde olmak üzere iki kez yayınlanıyor. Listede yer alan kişilere sene içinde düzenlenen törenle nişan takılıyor.

Bir hükümet sözcüsü ise, Yeni Yıl Onurları 2020 listesinin alıcılarının adres bilgilerini içeren dosyanın yanlışlıkla yayınlamlandığını açıkladı. "Bilgiler en kısa zamanda kaldırıldı" diyen sözcü,"Konuyu ICO'ya (Bilgi Komiseri Ofisi) bildirdik ve doğrudan etkilenen herkesle temasa geçiyoruz" açıklamasını yaptı.

Veri ihlalleri konusunda yetki sahibi bir organizasyon olan ICO, 'soruşturma yapılacağını' açıkladı.