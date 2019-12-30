Zelenskiy: Mahkûm takasıyla Normandiya mutabakatının ilk bölümü tamamlandı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri arasında gerçekleştirilen mahkûm takasıyla 9 Aralık'ta Paris'te yapılan Normandiya Dörtlüsü Zirvesi'nde varılan mutabakatın ilk bölümünün tamamlandığını söyledi.

Vladimir Zelenskiy, "En önemli husus, insanların evlerinde olmaları. Normandiya formatında sağladığımız mutabakatın ilk bölümü tamamlandı. Vatandaşlarımızı geri aldık, 81 kişi serbest bırakıldı, 76 kişi şu anda Ukrayna tarafından kontrol edilen topraklarda, 6'sı ise geçici olarak işgal edilmiş bölgelerde" dedi.

Berkut özel polis birliğinin tüm üyelerinin serbest bırakılmasına değinen Zelenskiy, bunun Donetsk ve Lugansk'la yapılan mahkûm takasının koşullarından biri olduğunun altını çizdi.

Yapılan takas kapsamında yer almayan Donbass'taki Ukraynalı savaş mahkûmlarının iadesi için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Zelenskiy, "Çok sayıda vatandaşımızın halen Rusya topraklarında olduğunu biliyoruz, bunların çoğu Kırım'dan gidenler. Şu anda bunun üzerinde de çalışıyoruz. Bu kişilerin kimlikleri henüz belirlenmedi" ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan Zelenskiy, Şubat 2014'te Kiev'de meydana gelen, eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç hükümetinin devrilmesine ve Ukrayna'nın doğusunda çatışmaların başlamasına yol açan olaylar sırasında yaşanan ölümlerin soruşturulması çağrısında bulundu.

Ukrayna ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri arasında dün mahkûm takası yapılmıştı. Bu, taraflar arasında 2017’den beri yürütülen ilk mahkûm takası olmuştu.