Rusya'nın NATO’ya 'ortak üye' yapılmasına yönelik gizli plan gün yüzüne çıktı

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, 1995’te dönemin Savunma Bakanı Malcolm Rifkind, Başbakan John Major ve kabine üyeleri ile yaptığı görüşme sırasında Rusya’nın NATO'ya ‘ortak üye’ olarak alınmasını önerdiği ortaya çıktı.

Habere göre, görüşme sırasında Rifkind, Rusya’nın NATO’nun çalışmalarına katılmaması durumunda bu ülkenin yeniden otoriter yönetime dönme riskinin bulunduğunu, Batı’nın ise 'muazzam tarihi bir fırsatı' kaçırabileceğini savundu.

Rifkind’in önerdiği gizli plana göre Rusya, Kuzey Atlantik İttifakı'na tam üyeliğe sahip olmayacak, ancak NATO toplantılarına ‘ortak üye’ olarak katılabilecekti. İngiliz Savunma Bakanı böylelikle o zamanki Rusya lideri Boris Yeltsin’e ‘Rusya’yı daha normal bir Avrupa ülkesi yapmasına’ yardımcı olmayı umuyordu.

Başbakan Major’un bu öneriyi ne şekilde karşıladığının açıklanmadığını yazan gazete, ancak Rifkind’in savının diğer kabine üyeleri tarafından pek destek görmemiş olabileceğini, zira dönemin Maliye Bakanı Kenneth Clarke’ın NATO’yu genişletme önerisine kuşku ile karşıladığını, ayrıca bu tür fikirlerin saçma olduğunu ve kabine üyeleri ile tartışılamayacağını savunduğunu ifade etti.

Daha önce eski İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in NATO-Rusya Konseyi’nin kurulmasına razı gelmesinin tarihi bir adım olduğunu açıklamıştı. Frattini, konseyin kurulması ile ilgili anlaşmaya 2002’de imza atan eski ABD Başkanı George W. Bush’un ‘Putin’in buna yeşil ışık yakacağını asla hayal edemediğini’ söylediğini ifade etmişti.