Merkel: Avrupa iyiyse Almanya da iyidir

Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni yıl mesajında Almanya'nın değer ve çıkarlarının ancak Avrupa Birliği içinde savunabileceğini söyledi.

Avrupa iyi durumda olduğunda Almanya'nın da iyi durumda olacağına dikkati çeken Merkel, "Çünkü sadece AB içinde değerlerimizi ve çıkarlarımızı savunabiliriz ve barışı, özgürlüğü ve refahı güvence altına alabiliriz" dedi.

Merkel, 2020'nin ikinci döneminde AB dönem başkanlığını üstleneceklerini ve bu çerçevede Avrupa'nın dünyada daha güçlü bir şekilde sesinin yükseltmesi için çaba harcayacaklarını vurguladı.

Çin ve Afrika ülkeleriyle zirve düzenleneceğini vurgulayan Merkel, "Afrika ile iş birliği bizim de çıkarımıza" yorumunda bulundu.

Barış ve güven varsa göç azalır

Angela Merkel, insanlara barış ve güven içinde bir yaşam fırsatı verilmesi halinde göçün azalacağını iddia etti.

Savaşların siyasi çözümlerle sonlandırıldığında sürdürülebilir güvenliğin ortaya çıkabileceğinin altını çizen Merkel, "Güvenliğimiz ve refahımız büyük ölçüde çevremizin güvenli olmasına ve ekonomik gelişmesine de bağlıdır" dedi.

Ülkede artan aşırı sağcı gelişmelere de dikkati çeken Merkel, insanları, nefrete, düşmanlığa, şiddete, ırkçılığa ve antisemitizme karşı korumanın devletin bir görevi olduğunu ifade etti.