Papa Francis elini bırakmayan kadına tepki gösterdi

Vatikan’ın Aziz Petrus Meydanı’nda her yıl olduğu gibi bu yıl da Hz. İsa’nın doğum sahnesini ziyaret eden Papa Francis kendisini karşılamak için gelen kalabalıkla buluştu.

Ziyaretçilerle el sıkışan Papa Francis, bir kadının elini sertçe çekmesi üzerine tepki göstererek elini bırakması için kadının eline vurdu. Kameralarca kaydedilen görüntülerde Papa Francis’in oldukça sinirlendiği görüldü.

Disgruntled Pope Francis pulls himself free from a woman's clutch in Vatican City https://t.co/2nap3R0iQ4 pic.twitter.com/f87A9belnn — Reuters (@Reuters) December 31, 2019

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