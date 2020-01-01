Sputnik Estonya olağanüstü durum moduna geçti

Ajans çalışanları, bugün ajansla ilişikleri kesmek zorunda kaldı.

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Talin İrtibat Bürosu Başkanı Yelena Çerışeva, Estonyalı takipçilere seslenerek verdikleri destek için teşekkür etti ve en kısa sürede faaliyete geri dönme sözünü verdi.

Çerışeva’nın, Sputnik Estonya sitesinde yayınlanan açıklamasında, “Bankalar bize para vermedi. Ev sahibimize baskı yapıldı, bizimle olan kira anlaşmasını iptal etmeye zorlandılar. Tüm bunlar 5 yıl hapis cezasını öngören maddeden her birimize karşı başlatılan cezai takibat bağlamında oldu. Tek suçumuz, hükümetten bağımsız medyanın gazetecileri olmamız ve işimizi yapmamız” ifadelerine yer verildi.

Çalışanların ajansla ilişiği kesmesinin sitenin kapandığı anlamına gelmediğini vurgulayan İrtibat Bürosu Başkanı, sitenin çalışamaya devam edeceğini belirterek, “Ama Estonya yönetimi tarafından sürekli baskı altına yaşamadan bunu organize edebilmek için zamana ihtiyacımız var. Elbette çalışmalarımızı en kısa zamanda yeniden başlatmak için uğraşacağız” dedi.

Bu süre içinde Estonya gündeminden olan haberleri değil, sadece Sputnik Estonya’nun bulunduğu durumla ilgili haberleri yayınlamaya devam edeceklerini ifade eden Çerışeva sözlerini şöyle sürdürdü: “Estonya’da çalışma hakkı için mücadele vermekle Estonya içinde ve dışındaki okurların tam bilgi alma hakkı için mücadele etmiş oluyoruz. Görüşümüze katılmayabilirsiniz. Tartışabilir, eleştirebilirsiniz. Ama bizim için önemli olan, okurlarımızın her gün sitemizi açıp bilgi, yorum ve sonuçları değerlendirebilme fırsatına sahip olması. Buna ‘ifade özgürlüğü’ deniyor. Maalesef, bugün Estonya’da ifade özgürlüğü yok”.