Macron: Emeklilik reformu gözden geçirilecek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yılbaşı gecesi gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, haftalardır süren grevlere neden olan emeklilik reformunun gözden geçirileceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümetinin emeklilik reformu kararı ile günlerdir eylemler ve grevlere sahne olan Paris, 2020’yi grevlerle karşıladı.

Yeni yılın ilk dakikalarında halka hitap eden Cumhurbaşkanı Macron'un yeni yıl mesajında emeklilik reformu yer aldı.

Gelişmelerin endişe ve büyük bir dikkat ile takip edildiğini vurgulayan Macron, "Endişelerinizin farkındayım" dedi.

Macron, "Amacımız eşit bir şekilde bütün vatandaşların ülke ekonomisinden faydalanmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

"Bütün çabalarımı ülkemizin güçlü olması için kullanacağım" diyen Macron , emeklilik reformunun yeniden gözden geçirileceğini söyledi.