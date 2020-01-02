Avusturya’da Halk Partisi ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümeti için anlaştı

İki parti arasında yaklaşık iki aydır süren koalisyon görüşmelerinde uzlaşılmasının ardından ÖVP Genel Başkanı Sebastian Kurz ve Yeşiller Partisi lideri Werner Kogler, düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ÖVP Genel Başkanı Kurz, "Sizi bilgilendirmek isterim ki bir sonuca ulaştık ve uzlaşı sağlamayı başardık" dedi.

Her iki partiden uzmanların hükümet programına ilişkin son düzenlemeleri tamamlayacaklarını kaydeden Kurz, ÖVP ve Yeşiller koalisyon hükümetinin programının kamuoyuyla paylaşılacağını da söyledi.

Kurz, eylül ayında yapılan seçimlerin sonrasında birinci parti olarak meclise giren bütün partilerle ön görüşmeler yaptıklarını, daha sonra Yeşiller ile doğrudan koalisyon görüşmelerine başladıklarını anımsatarak, her iki partinin birçok açıdan farklı görüşlere sahip olması nedeniyle görüşmelerin zor geçtiğini anlattı.

'Siyasal İslam' ve 'göçle' mücadele

İki partinin de ana seçim vaatlerini hükümet programına yansıtacaklarını belirten Kurz, Yeşiller Partisi'nin iklim değişikliği ile mücadele ve şeffaflık konularını ön plana çıkardığını belirterek, "Halk Partisi olarak biz, çalışan insanların vergi yükünün azaltılması, düzensiz göç ve siyasal İslam ile mücadele hususunda tutarlı bir çizgi ortaya koymak için seçildik" diye konuştu.

Yeşiller Partisi lideri Werner Kogler de seçimlerin kazanan iki partisi olarak, farklı görüşlere rağmen sorumluluk üstlenerek hareket ettiklerini, her konuda eşit seviyede olmasa da ortak bir noktada buluşmaya çalıştıklarını aktardı.

Yönetimde şeffaflık vurgusu

Kogler, çevrenin korunması hususunda uzlaştıklarını ifade ederek, Avusturya’nın hem Avrupa Birliği'nde (AB) hem de uluslararası alanda iklim değişikliği ile mücadelede öncü bir ülke olacağını vurguladı.

Özellikle şeffaflık konusunda son yılların en etkili uygulamalarını hayata geçireceklerini belirten Kogler, vatandaşın bilgiye ulaşmasının kolaylaştırılmasında daha geniş imkanların sunulacağını sözlerine ekledi.