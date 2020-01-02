Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'tan Türkiye'ye hem barış çağrısı hem de uyarı

Geleneksel yeni yıl kabulünde Türkiye’ye barış içinde yaşama çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi: “Hiç kimse Yunanistan'ın uluslararası ve Avrupa hukukunun garantisi altındaki haklarından zerre kadar taviz vermesini beklemesin."

Yunanistan'da geleneksel yeni yıl kutlamaları için Başbakan Kiriakos Miçotakis başta olmak üzere siyasi liderleri, milletvekillerini ve ordu komutanlarını kabul eden Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Türkiye’ye ve Türk halkına da mutlu yıllar dileklerini iletti.

Barış içinde yaşama çağrısı yapan Pavlopoulos, Ankara’ya “Hiç kimse Yunanistan'ın uluslararası ve Avrupa hukukunun garantisi altındaki haklarından zerre kadar taviz vermesini beklemesin" mesajını verdi.

Bir uyarıda da bulunan Pavlopoulos, Yunanistan'ın “her türlü tehdide karşı hazırlıklı olduğunu, birlik içinde tehditlere karşı koyacaklarını" belirtti.

Miçotakis: Jeopolitik zorluklar bizim gözümüzü korkutmaz

Başbakan Kiriakos Miçotakis de yeni yıl nedeniyle verdiği mesajda, Yunanistan’ın yoluna çıkan her türlü engelin üstesinden gelebileceğini belirtmişti.

Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini hatırlatan ve bunları ‘provokasyon’ olarak niteleyen Miçotakis, “Jeopolitik zorluklar bizim gözümüzü korkutmaz. Hukuk bizim yanımızda. Güçlü müttefiklerimiz var. Egemenlik haklarımıza yönelik herhangi bir iddiayı savuşturacak caydırıcı kapasiteye sahibiz” dedi.