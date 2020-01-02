Fransa'da bir rekor: Mayıs 1968'den bu yana en uzun grev

Fransa’da Emmanuel Macron’un emeklilik ‘reformuna’ karşı başlatılan grevde 29 gün geride kalırken, ulaşım hizmetleri bakımından 1968 Mayıs’ından bu yana ülkenin gördüğü en uzun grev olarak da kayda geçti.

Fransa’da yüz binlerce işçinin katıldığı genel grevde bugün itibarıyla 29 günün doldurulmasıyla, ülke tarihindeki grev rekorunun kırıldığı belirtildi.

Grevden en çok tren ve metro seferlerini etkilenirken, 1968 Mayıs’ında ülkede başlayan büyük ayaklanmadan bu yana demiryolları işçilerinin en uzun grevi olarak da tarihe geçti.

Fransa'nın devlete ait demiryolu hizmetlerini işleten kurum olan SNCF, yüksek hızlı tren seferlerinin yarısının iptal olmasını, her dört şehirlerarası seferden de sadece birinin yapılmasını beklediklerini duyurdu. Paris metrosunun açık olması beklenirken, hizmetin büyük oranda sekteye uğrayacağı belirtildi.

© REUTERS / Benoit Tessier Fransa'daki grevden en çok tren ve metro seferlerini etkilendi.

Fransa’da yine emeklilik reformuna karşı 1995 yılında başlatılan genel grevde ulaşım sistemi yaklaşık üç hafta boyunca felç olmuştu. Halkın büyük destek verdiği grev, hükümeti de geri adım atmak zorunda bırakmıştı.

Emmanuel Macron da, yılbaşı gecesi gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, emeklilik reformunun gözden geçirileceğini söylemişti.

Sendikalardan 96 saatlik abluka çağrısı

Öte yandan sendikalarla hükümetin 7 Ocak’ta tekrar masaya oturması bekleniyor.

Mevcut plan ne öngörüyor?

Müzakerelerin başlayacağı bu gün için petrol tesislerinin, rafinerilerin ve depolarınboyunca abluka altına alınmasını da içeren geniş çaplı protestolar planlanıyor. Sendika liderleri daiçin eylem çağrısında bulunuyor.

Emmanuel Macron, özel sektör ve kamu sektöründe her birinin emeklilik yaşı ve koşulları onlarca sistemi tek bir sistemde birleştirmek istiyor.

Macron’un getirmek istediği puan bazlı ulusal emeklilik sistemine göre işçiler çalıştıkları her gün için ödüllendirilecek ve kazandıkları puanlar emekli olduklarında kendilerine çeşitli ‘faydalar’ sağlayacak; emeklilik yaşı kademeli olarak 62'den 64'e çıkarılacak. Hükümet, sistemin daha sürdürülebilir ve daha adil olduğunu iddia ediyor.

Ancak sendikalar ve daha geç yaşta emekli olma veya emeklilik maaşlarında düşüş tercihiyle karşı karşıya bırakılan işçiler plana karşı çıkıyor. Bu nedenle 5 Aralık'ta süresiz genel grev başlatıldı, protestolara 800 binden fazla kişi katılırken, tren ve metro seferleri durdu.