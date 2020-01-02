Belçika mahkemesi Puigdemont'un tutuklanması kararını askıya aldı

Carles Puigdemont, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Belçika yargısının kendi dokunulmazlığını tanıdığını ve mahkemenin kendisi hakkındaki tutuklama ve iade kararını dondurduğunu duyurdu.

Puigdemont, diğer tutuklu Katalan lider Oriol Junqueras'ın da serbest bırakılıp Avrupa parlamenteri görevini icra etmesinin önünün açılmasını istedi.

Katalan lider, “İspanya da Belçika’nın yaptığını yapmalı ve hukuka saygı göstermelidir” ifadelerini kullandı.

Belgian justice recognizes our immunity and decides to suspend the arrest and extradition warrant! @toni_comin.

But now we are still waiting for the release of @junqueras, who has the same immunity as us. Spain must act in the same way as Belgium has done and respect the law — Carles Puigdemont (@KRLS) January 2, 2020

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