Polonya'daki bir ilkokulda Auschwitz canlandırması: Çocuklara gaz odası tiyatrosu oynatıp ölü taklidi yaptırttılar

Pomysł, by uczniów w tym tym wieku przebierać w mundury SS, a także inscenizować z ich udziałem sceny śmierci, jest po prostu zły. Dorosłym, którzy to zorganizowali, brak elementarnej wrażliwości potrzebnej do edukowania dzieci o tak trudnej i tragicznej historii. https://t.co/IuHHfmWevG