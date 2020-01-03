Polonya'nın Labunie kentindeki bir ilkokulda çocukların Nazi toplama kampı Auschwitz'i canlandırmaları istendi. Tıpkı Nazi Almanyası'ndaki toplama kamplarında olduğu gibi çizgili kıyafetler giydirilen çocuklar, gaz odası sahnesi kapsamında 'ölü taklidi' yaptı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Polonya'daki bir ilkokulda gerçekleştirilen tiyatro oyunu, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Tıpkı Nazi Almanyası'nda olduğu gibi çizgili kıyafetler giydirilerek Auschwitz toplama kampını canlandırmaları istenen 7 yaşındaki küçük çocuklar, 'rol gereği' gaz odalarında boğularak ölme taklidi yaptı. Diğer oyuncu çocuklar ise, arkadaşları gaz odası rolünü oynarken omuzlarındaki Nazi amblemi ile arkadaşlarının rol gereği ölümünü izledi. Bir başka sahnede de, kafa tası ve kemiklerden oluşan bir kostüm giydirilen küçük bir kız, rol gereği ölü çocukların arasında dans etti.

Küçük çocukların Auschwitz ölüm kamplarını yeniden canlandırdıkları tiyatro oyununa dair görüntüler sosyal medyada paylaşılınca olay büyük tepki topladı.

Polonya'daki bir ilkokulda Auschwitz canlandırması: Çocuklara gaz odası tiyatrosu oynatıp ölü taklidi yaptırttılar https://t.co/7cJI0zgrdB pic.twitter.com/nvtaRKhc1x — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 3, 2020

​Oyunun bir sahnesinde 'İyi adamların' Nazileri yenerek çocukları kurtardığı gösterilse de, gelen tepkiler dinmedi.

The Auschwitz Memorial isimli hafıza kuruluşu etkinliği kınadı. Polonyalı bir rahip oyunu 'korkunç ve zalimce' şeklinde tanımladı.

Pomysł, by uczniów w tym tym wieku przebierać w mundury SS, a także inscenizować z ich udziałem sceny śmierci, jest po prostu zły. Dorosłym, którzy to zorganizowali, brak elementarnej wrażliwości potrzebnej do edukowania dzieci o tak trudnej i tragicznej historii. https://t.co/IuHHfmWevG — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 31, 2019

​Yerel Newsweek Polska dergisi, mevcut sağcı iktidar partisi üyesi olan Labunie Belediye Başkanı Mariusz Kukiełka çocuklara 'Latin medeniyetini savunmak zorunda' olduklarını söylediğini bildirdi. Habere göre Kukiełka, siyasi sol hareketin 'tıpkı Nazi Almanyası'nda olduğu gibi tanrısız bir toplum yaratma' amacı güttüğünü iddia etti.