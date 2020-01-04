İspanya’da üç Afgan, tecavüz şüphesiyle gözaltında

İspanya polisi, yaşları 20 ile 25 arası değişen Afganistan uyruklu 3 kişiyi, Murcia kentinde yılbaşı gecesi Amerikalı kadınlara tecavüz ettikleri şüphesiyle gözaltına aldı.

İspanyol haber ajansı Efe’nin Murcia’daki hükümet yetkililerine ve polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre yaşları 20 ile 25 arasında değişen şüpheliler, İspanya’da mesleki eğitim görüyordu.

Habere göre şüpheliler, yılbaşı gecesi ABD’den gelen 3 kız kardeş ile bir barda tanıştı. Daha sonra hepsi birlikte kızların konakladığı daireye gitti. Mağdurların ifadelerine göre şüpheliler burada kızlardan ikisini tecavüz etti, birine ise tecavüze kalkıştı. Kadınlardan ikisi, tacizcilere karşı koymaya çalışırken çeşitli yerlerinden sakatlandı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, barın bulunduğu bölgede tanıklar arıyor ve mobese kameralarındaki kayıtları inceliyor.

Haberde, mağdurlardan bir tanesinin Murcia’da eğitim gördüğü, ABD’nin Ohio eyaletinde yaşayan 2 kız kardeşinin ise onu ziyarete geldikleri ifade edildi.

İspanya'nın ulusal kanalı TVE ise Amerikalıların İspanya’dan ayrılacaklarını, tecavüz davasını ise avukatlarının yürüteceklerini aktardı.