Kurz: ‘Küçük Avusturya’ göçmenleri kabul etmeye hazır değil

Bild gazetesine konuşan Sebastian Kurz, ‘küçük Avusturya’nın göçmenler için gereğinden fazlasını yaptığını, yeni sığınmacıları kabul etmeye hazır olmadığını söyledi.
Avusturya’nın Midilli Adası’nda yaşanan kriz durumuna rağmen oradan sığınmacı çocukları kabul etmeye hazır olmadığını anlatan Kurz, “Avusturya son yıllarda orantısız olarak çok büyük katkılarda bulundu. Ülkemize, 150 binden fazla sığınma başvurusu yapıldı, bence bu küçük Avusturya için çok fazla” ifadelerini kullandı.
Avrupa sınır koruma ajansı FRONTEX'in verilerine göre geçtiğimiz yılın ilk 10 ayında Türkiye kıyılarından Yunan adalarına geçen göçmen sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artış gösterdi, adalara toplam 63 bin kişi geldi.
Adalardaki sığınmacı kamplarındaki doluluk oranı had safhada, sığınmacılar adalardan çıkarılarak Avrupa’ya gönderilmeyi talep ediyor, Yunan hükümeti ise göçmen ve sığınmacılar için yer bulmakta giderek daha fazla güçlük çekiyor.
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