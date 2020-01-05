İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Süleymani'nin ölümüne ağlamayacağız

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin

"General Kasım Süleymani, tüm çıkarlarımız için tehdit oluşturuyordu ve bölgedeki yıkıcı, istikrarsızlaştırıcı davranışların sorumlusuydu" dedi.

Johnson, "Binlerce masum sivil ve Batılı askeri personelin ölümüne yol açan eylemlerde oynadığı başrol göz önüne alındığında, ölümüne ağlayamayacağız" ifadesini kullandı.

PM Boris Johnson says "we will not lament" Qasem Soleimani's death as he calls for "de-escalation from all sides" https://t.co/bUWFeOFmyL — BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 5, 2020

​İngiltere Başbakanı, "misilleme çağrılarının bölgede daha fazla şiddete yol açacağı" uyarısında bulundu.

İngiltere'nin gerginliğin azaltılması için tüm taraflarla yakın temasta olduğunu kaydeden Johnson, İngiliz askerler ve bölgedeki İngiliz çıkarlarının güvenliği için adımlar attıklarını vurguladı.