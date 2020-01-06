Almanya'da polise bıçaklı saldırı: Saldırgan öldürüldü

Alman polisi cumartesi akşamı yerel saatle 19.40'da bir Türk vatandaşının devriye polis memurlarına bıçakla saldrıma girişiminde bulunduğu bilgisini paylaştı. Gelsenkirchen kentinde yaşanan alayda saldırganın Alman polisi tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Er lief mit Messer auf Beamte zu - Polizei erschießt Mann (37) in Gelsenkirchen https://t.co/UeIB5JFY42— BILD (@BILD) 5 Ocak 2020
Twitter'da saldırıya ilişkin yapılan paylaşımlarda saldırganın 'Allahu Ekber' diye bağırdığı ifade ediliyor.
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