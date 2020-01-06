Stoltenberg: İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması konusunda hemfikiriz

Kuzey Atlantik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasımöldürülmesinin ardından gelişmeleri değerlendirmek için Brüksel'de toplandı. Toplantı sonrası NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, ABD'nin arkasında yer aldığını, İran'ın uzun zamandır bölgede istikrarsızlığa neden olan bir politikası bulunduğunu söyledi.

İran'da gerilimi tırmandıracak açıklamalardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Stoltengerg, "NATO müttefikleri İran'ın bölgedeki radikal gruplara destek vermesinden endişeli. İran gelirimi tırmandıracak adımlardan kaçınmalı" diye konuştu.

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması konusunda hemfikir olduğunu belirtti ve İran'a tansiyonu düşürme tavsiyesinde bulundu.

Stoltenberg ayrıca, NATO'nun Irak'taki eğitim görevlerini askıya aldığını bölgede durum elverişli olduğu zaman yeniden başlayacağını söyledi.